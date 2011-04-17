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BDP KONVOYUNDA OLAY SÖKE (A.A)

17 Nisan 2011 18:58

-BDP KONVOYUNDA OLAY SÖKE (A.A) - 17.04.2011 - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca beldesine giden, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Mehmet Bayraktar'ın konvoyunda bulunanlar ile konvoyun geçtiği Ağaçlık köyü sakinleri arasında yaşanan arbedede 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Savuca beldesine giden konvoyun Ağaçlık köyünden geçişi sırasında bazı köy sakinleri bayrak açtı. Konvoyda bulunanlar ile konvoyu protesto edenler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 3 kişinin yaralandığı, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi veren Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: ''Gereken her şeyi yapıyoruz. Olay tüm boyutlarıyla araştırılacak, suç işleyenler gerekli cezaya çarptırılacak. Savcımız da burada. Kamera kayıtlarından olayı inceleyeceğiz. Eşkal tespiti yapıldı, adli soruşturma devam ediyor, ifadeler alınıyor.'' Coş, konvoyun köyden ayrıldığını ve durumun sakin olduğunu da kaydetti.

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