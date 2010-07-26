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BDP konvoyuna taşlı saldırı!

KCK duruşmasına gelen BDP milletvekilleri vatandaşların taş yağmuru ile karşılaştı

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın görülecek KCK davası için bugün Erzurum'a gelen BDP heyeti vatandaşların taş yağmuruyla karşılaştı.

Akşam saatlerinde havayolu ile Erzurum'a gelen ve aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Hakkari Milletvekili Hamit Geylani bulunduğu konvoy polisin yoğun güvenlik önlemleri altında şehir merkezine hareket etti. Mahallebaşı semtinde bulunan BDP İl binasına gelen konvoyun Gölbaşı semtinden geçişi sırasında bir grup vatandaş Türk bayrağı açarak konvoyda yer alan araçları taş yağmuruna tuttu. Polis protestoda bulunan gruba müdahale etti. 6 kişinin gözaltına
alındığı olaylar sonrasında parti binasına geçen BDP'li milletvekilleri partililerle kısa süreli sohbetin ardından otele geçtiler.



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