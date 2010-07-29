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BDP KONVOYU DÖNÜYOR DÖRTYOL (A.A)

29 Temmuz 2010 18:04

-BDP KONVOYU DÖNÜYOR DÖRTYOL (A.A) - 29.07.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu heyetin yer aldığı araç konvoyu, Hatay'ın Dörtyol ilçesine giriş yapmadan Adana-İskenderun otoyolunun Erzin bölümünden dönüşe geçti. Demirtaş ve beraberindekiler, yakınlardaki dinlenme tesisinde bulunan Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsuz, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile görüştükten sonra, kendi aralarında toplantı yaptı. Toplantı sonrasında, Demirtaş'ın teşkilat yöneticilerine ''amaçlarına ulaştıklarını'' belirterek, her partiliye geldikleri ile dönmeleri talimatını verdiği öğrenildi. Otobanda bulunan gruptakiler, zılgıt çekip zafer işareti yaparak araçlarına bindiler. Araçlar daha sonra otobanda hareket ederek ayrıldılar.

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