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BDP kendi ligini kurdu

BDP’li belediyeler, Futbol Federasyonu’na alternatif lig kurup kendi aralarında maç yapmaya başladı. Ligde şimdilik 10 takım var.

18 Ocak 2012 02:00

T24 - BDP’li belediyeler, Futbol Federasyonu’na alternatif lig kurup kendi aralarında maç yapmaya başladı. Ligde şimdilik 10 takım var.



BDP, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) 6 ay önce ilan ettiği "demokratik özerkliği" hayata geçirmek için kollarını sıvadı. BDP'li belediyeler, Türkiye Futbol Federasyonu'na alternatif olarak "Mezopotamya Kulüpler Birliği"ni kurdu. Mersin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Muş, Bitlis ve Şırnak'ta BDP'li belediyelerin kurduğu 10 takımlı ligde, maçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinde oynanıyor. Deplasmanlı maçların da yapıldığı ligde il hakem kurulu ise maçlarda ücret karşılığında resmi hakem görevlendiriyor.


Doping-şike yok

Diyarbakır Dernekler İl Müdürlüğü tarafından resmi kayıt altına alınan "Mezopotamya Kulüpler Birliği Derneği"nin amblemi sarı, mavi, mor ve kırmızı renklerden oluşuyor. Amblemde bir de tek bir amaç etrafında kenetlenen insan figürü bulunuyor. Derneğin geçici başkanlığını Sur İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaya yapıyor. Doping, şike ya da yüz kızartıcı suç işleyen sporcular ligde oynayamıyor. İsteyen takımlar yabancı sporcu oynatabilecek. Önümüzdeki yıl takım sayısının artırılması hedeflenirken, basketbol ve voleybol liginin de kurulması planlanıyor.


'Bütünlükten yanayız'

DTK ile organik bir bağlarının olmadığını savunan Mezopotamya Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Kaya, sporun özerk hale getirilmesi için çalışmalarda bulunacaklarını söyledi. Habertürk gazetesinin haberine göre devletin spordan elini çekmesini isteyen Kaya, "Türkiye'nin birlik bütünlüğünden yanayız, Kulüplerimizin sahaları olmadığı için hafta içi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden tesis kiralıyoruz. İl hakem kurulu ise ücret karşılığında maçlarımızda resmi hakem görevlendirdi. Ligimiz yöre halkı ve kamu kuruluşlarını bütünleştirdi. Spor ile barışa hizmet edeceğiz" dedi.


'Alternatif olacağız'

BDP'li Kızıltepe Belediye Meclis Üyesi ve Spor Kulübü Başkanı Aslan Başboğa ise "Mezopotamya Ligi'ni Türk Futbol Federasyonu'na alternatif amaçlı kurduk. Çalışmalarımızı hızlandırdık” diye konuştu.


Tuğluk: Hedefi Avrupa

DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, bölgede kurulan alternatif lige destek verdi. Tuğluk, "Bu coğrafyada yaşayanlar ihtiyaç duyuyorsa böyle bir ligin kurumsallaşmasını Ankara'ya sormanın bir anlamı yok. Kendileri bunu yapabilirler. Ligin nasıl olması gerektiği konusunda burada yaşayanlar karar vermeli. Zaten bugüne kadar bunlar yapılmadığı için sıkıntılar yaşandı. Ankara her şeye müdahale ediyor. Devletin yapması gereken bunu tanımayan yasaları yeniden düzenlemektir. Kurulan ligin takımları iyi oynarlarsa hedeflerini Avrupa olarak belirlesinler. Orada mücadele etmeleri iyi olur" dedi.


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