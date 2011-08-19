BDP Kandil'i zaptedebilir mi?

T24- Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hakkâri - Çukurca'daki son saldırıyla birlikte PKK'ya karşı net bir tavır koymadığı gerekçesiyle BDP'nin hedef haline getirilmesini eleştirirdi. "BDP, 'Kahrolsun PKK, yaşasın hükümet' dedidiği anda sorun çözülecek mi?" diye soran Hakan, böyle şekillenmiş bir BDP'nin bölgede destek görmek bir yana barınamayacağını savundu. Hakan, "Koskoca devlet bile “İmralı” ile “Kandil” arasında gidip gelirken BDP denilen parti neden “İmralı/Kandil/taban” üçgeninde sıkışmış olmasın ki?" dedi.





Ahmet Hakan'ın bugün (19 Ağustos 2011) Hürriyet gazetesinde yayımlanan "BDP’ye vurmadan önce cevap verin" başlıklı yazısı şöyle:









LÜTFEN cevap verin.

Ama hamasete kaymadan...

Ama sağduyuyu ve ölçüyü elden kaçırmadan...

Ama klişelere sığınmadan...

Ama mantığı savuşturmadan...

Ama acıya ve ıstıraba teslim olmadan...

Lütfen cevap verin:

* * *

- Abdullah Öcalan’ın bile zapt edemediğini öne sürdüğünüz “Kandil”i, BDP mi zapt edecek?

- BDP “Kahrolsun PKK, yaşasın hükümet” dediği anda sorun çözülecek mi?

- “Kahrolsun PKK” diyen bir BDP, bölgede bırakın destek görmeyi barınabilir mi?

- BDP’yi hallettiğinizde yerine “MDP” gelmesi kaçınılmaz değil mi?

- Sizin arzu ettiğiniz tarzda şekillenmiş bir BDP’nin, bölge halkı nezdinde itibarı kaç puanlık olur?

- Hadi diyelim ki “Asıl katil BDP” diyerek içimizdeki kini ve nefreti ortaya koyarak rahatladık. Peki sonra? Sonrası ne olacak?

- 20 yıldır BDP ve öncüllerine “PKK’yı kınayın, ondan sonra karşımıza gelin” denildiği halde, bu talep pek bir karşılık bulamıyorsa bunun bir nedeni olması gerekmez mi?

- Her açıdan “kolay lokma” olan BDP’yi hedef göstererek ve işlevsiz bırakarak elde edilecek “kazanım” ne olabilir?

- Koskoca devlet bile “İmralı” ile “Kandil” arasında gidip gelirken BDP denilen parti neden “İmralı/Kandil/taban” üçgeninde sıkışmış olmasın ki?

- Meclis’e girmesinin yolları açılmamış, belediye başkanları tutuklanmış, sürekli hedef tahtasında tutulan bir partiye “Asıl katil sensin” demek biraz ağır kaçmıyor mu?