BDP, Kandil vesayetine dur demeli

Selin ONGUN -T24

‘Batmanlılar mayın tuzağına öfke duydu ama hesabını sandıkta görmedi’

‘Hain ilan etmek Kürtlerde neredeyse alışkanlık oldu’





‘Batman hadisesinden sonra örgütte denetime açık oldukları konuşuldu’



‘Kandil düdük çalsa 5 bin ile 10 bin genç dağa çıkmaya hazır’

‘Kürt siyasetindeki dağ vesayetini sona erdirmek BDP’nin sorumluluğu’

‘1990’larda Kürtler için Ankara’da siyaset yapmak, dağda olmaktan zordu’

‘Hükümet randevuyu iptal ederek BDP’yi mahkûm etmeye çalıştı’



‘Kürt siyasal hareketi Kandil’e, eylemleri durdur, diyebilecek yeterlilikte’



‘Gülen cemaatinin aldığı mesafeden PKK rahatsız’

‘Başkanlık sistemi için referandum olsa, Öcalan boykot der’

Referandum sonuçlarından PKK'nın “eylemsizlik” kararının akıbetine, Güneydoğu'daki dini cemaatler ile örgütlerin neler yaptığına dek uzanan “Güneydoğu’da neler oluyor?” dosyamızın son konuğu, şiddeti reddeden Kürtler arasında saygın bir yeri olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilcisi ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Dr. Sezgin Tanrıkulu.“Oyalayıcı” tavırları nedeniyle bu diziye görüşleri yansımayan BDP temsilcilerine de sayfalarımızın açık olduğunu tekrar not ederek, Dr. Sezgin Tanrıkulu’nun değerlendirmelerini aktarıyoruz.Benim lanet olsun dediğim ve hâlen de aynı noktada olduğum sonuç ile boykot farklı şeyler.Ben açık biçimde kullanılan yönteme, silahlı yönteme, bu yöntemde artık insanlığa karşı suç olarak kabul edilen ve savaşta en ağır tuzak olan mayın yöntemine, “lanet olsun” dedim. Her kim olursa olsun, ölenlerin kimliğinin dışında gelişen sonuca “lanet olsun” dedim. Kürtler adına, Kürtlerin özgürlüğü adına, talep edilen siyasal sonuçlar adına bu yöntemler “kullanılamaz” dedim ve buna karşı çıktım. Dolayısıyla bu tutum referandum sürecinden bağımsız bir tutumdu.Ben referandum sürecinde “evet-hayır “ tutumundan bağımsız olarak Kürtlerin sandığa gitmesini, bunun teşvik edilmesi gerektiğini, eğer boykot olacaksa bunun sandığa gitmeyerek değil, gidilerek ortaya konulması gerektiğini savundum.Bence boykota rağmen Batman’da yüzde 40’ın sandığa gitmesi önemli bir katılım.Şimdi Selin Hanım gerçekler var; BDP ve bu siyasal çizginin tabanı disiplinlidir. Evet, bu mayın tuzağından sonra Batmanlıların canları yanmıştır, öfke duymuşlardır ama bu psikoloji tabanın siyasal tutum ve tercihini değiştirmeye yol açmaz, açmamıştır. Dolayısıyla, “Boykota katılmayalım. Bunun hesabını sandıkta görelim” gibi bir durum oluşmaz, oluşmamıştır. Her şeye rağmen vefa ile bağlı kalınır. Böyle de olmuştur. Fakat, bu halkın hafızası balık hafızası değildir. Bu eylem ve sonuç bir yerlerde kayıtlıdır. Bugün biz karşı çıktık ama artık bu tür hiçbir eylem ve yöntem yanlışlıkla lokal durumla açıklanamaz. Dolayısıyla olan, insanlarımızın ve dostlarımızın ölümüne, onların acılarını içlerinde hissedenlere olmuştur. Fakat bu yöntemlerin sorgulanması noktasında Batman’da yaşananın önemli bir kavşak olduğu not edilecektir.Kürtler kesinlikle bu yönteme, bu yöntemin ortaya çıkardığı sonuçlara “lanet olsun” diyorlar. Artık Kürtler geçmişte olduğu gibi “Bu bir savaştır, böyle yanlışlar olur, susalım” noktasında değil. Sorun Kürtlerde değil onlar adına siyaset yapanlarda. Aydınlarda, söz söyleme imkân ve araçlarına sahip olanlarda. Susanlarda.Ben o yazıyı bütün içtenliğim ve inancımla kaleme aldım. Kuşkusuz o yazı da örgütün ve bazı çevrelerin hoşuna gitmedi. Bunu da birkaç yazıyla dile getirdiler. Zaten önemli olan sorumlulukta “rahatsız” edici olmak değil mi? Ancak “rahatsız edici” olursanız bu şiddetin, yöntemlerin yanlışlığı toplumda daha iyi anlaşılır. Gerisinin bir önemi yok.“Bu süreçte bu tip yazılar savaşa hizmet eder” gibi şeyler yazdı. Bu benim şiddete ilk karşı çıkışım değil, bu yazılan da ilk değil. Ben bugüne dek bu değerlendirmelere hiç cevap vermedim.(Gülümsüyor) Şöyle, ben bu “hain” ilan edilme meselesini çok ciddiye almıyorum. Hayatımın merkezinde tutmuyorum. Çünkü Kürtlerde artık bu neredeyse alışkanlık oldu, seninle aynı fikirde değil mi; “hain” de, gitsin. Ben işimi yapmaya devam ediyorum. Bence burada daha ciddi mesele şu; PKK kendi hukukuna bile uymuyorsa, mücadele ettiği devletten ne hukuku bekleyebilir?Silahlı yöntemle mücadele devam ettiği sürece, bu tür işler zor sorgulanır. Bu kadar mağdur olmuş, canı yanmış bir toplumdan bunu şu an için beklemek pek gerçekçi değil. Fakat Batman hadisesinden sonra önemli bir şey oldu.Söyleşiden önce sormuştunuz; “Batman’daki mayın saldırısından sonra ne olsaydı Batmanlılar meydanda toplanıp, ‘durun’ derlerdi?” İşte bu bağlamda bence “milat” sayılabilecek görüşmeler yaşandı. Değişik kanaat önderlerinin, örgütün sorgulanamaz oluşunun, örgütün denetim mekanizmalarını kendi içerisinde ne kadar yetersiz olduğunun, örgütün değişik yelerinin nasıl manipüle edilebildiğini dışarıya yansıtmadan tartıştığını biliyoruz. Kürt meselesi temelinde bu yeni ve önemli bir gelişme, ciddi bir başlangıçtır. Ara değerlendirme toplantısında da (Kandil’i kast ediyor) bu tip bir denetime açık olduklarını, bu tip görüşlere saygı göstereceklerinin konuşulduğunu duyduk.Olduğunu düşünüyorum ama neticede bunu dillendirmek zordur.Önemli bir nokta; atlıyoruz, konuşmuyoruz… Yoksulluk, eğitimsizlik, çatışma içinde hiç barış görmeden büyüyen önemli bir genç nüfus var bölgede. 13 ile 26 yaş aralığında uzanan bir kuşak. Şimdi Kandil düdük çalsa 5 bin ile 10 bin genç bu çağrıya “evet” demeye hazır. Demokrasinin araçlarının kullanımı noktasında inancı olmayan, sorunun şiddetle çözüleceğinde hemfikir, travmatik bir ortamda büyüyen genç insanlar bunlar. Ve arkadan gelen bu kuşağın savaşa katılması halinde daha kontrol edilemez bir alana sürükleneceğiz. BDP’ye “Siz şimdiye dek hangi siyasal başarıyı elde ettiniz? Silahların susması ne fayda sağlayacak?” diyen bir kitle de var. Bunu görmezden gelmek, zaten ikinci bir “inkâr” sürecini devreye sokabilir. Şimdi eylemsizlik sürecinin de bunlara rağmen devam ettiğini dikkate almak gerek.Kürt siyasetindeki dağ vesayetini sona erdirecek olanlar Ankara’daki Kürtlerdir. Ben bunun sorumluluğunu hiçbir zaman dağdakilerde bulmam. Dağdaki kadrolar kendilerini daha güvenli bir zeminde bulmak ister; bu çok anlaşılır bir şey. Dağ vesayetini sonlandırmak, Ankara’da siyaset yapan Kürtler’in sorumluluğudur. Geçen 20 yıla bakarsanız, Kürtlerin elinde 20 yıllık bir siyaset takvimi de vardır. Bu az bir şey değildir. Siyaset yapanlar dağdakiler kadar “risk” almışlardır.Bence 1990’lı yıllarda Kürtler için Ankara’da siyaset yapmak, dağda olmaktan daha zordu. Dolayısıyla şimdi BDP’liler dağdakilere, “Kardeşim risk ise, biz de sizin kadar risk aldık, bedel ödedik. Şimdi bize güvenin ve zaman verin. Siyaset işini bize bırakın, eylem, saldırı yapmayın, durun” diyebilmeli. Çünkü siyasi hedefler bu silahlı ortamda elde edilemez. Çekingen de olsa artık askeri kanadın yöneticileri de silahlı mücadeleden sonuç alınmadığını söylüyor. Bunu üstü kapalı olarak dile getiriyorlar çünkü sonuç itibariyle komutalarında olan beş binden fazla silahlı kadro var. Yönetimlerinde böyle bir kadro varken aksini söylemelerini beklemek gerçekçi değil.BDP’nin neyi ne kadar yapmaya çalıştığını basından izlemeye çalışıyoruz. Hoş bunun dışında gözlem ve bilgilerimiz var tabii. Örneğin referandumdan hemen sonra görüşme talebi ve sorunun çözümüne dair girişim BDP’den geldi. Bu talep kabul edildi. Ancak Hakkâri’deki provakasyon gerekçe gösterilerek iptal edildi. Aslında hükümet önce randevu vererek ve ardından iptal ederek kamuoyunda siyasal temsilcileri peşinen mahkûm etmeye çalışıyor. Söyler misiniz; Meclis’te grubu bulunan bir partinin genel başkanlarına verilen randevuyu iptal etmek, ne demek? Siz, hükümet olarak, olanı ortaya çıkarmakla mükellef değil misiniz? Hangi bağlantıyı buldunuz da verdiğiniz randevuyu iptal ettiniz?Evet, Kürtler ve Kürt siyasal hareketi bu örgütlülük ve yeterlikte bence. Siyasetin araçları, ölüm dışında ağır bedelleri de olsa, bunu sağlayacak olanaklara sahip. Dolayısıyla bunu kendi meşruluğu ve muhataplığı açısından daha açık şekilde dile getirmeli. Bunun koşulları var, hatta zamanı geçiyor.Şu bir gerçek; bugüne dek PKK’nin bölgedeki örgütlenmesini kimse kıramadı. Fakat Gülen cemaati genel olarak çok iyi örgütlenen bir hareket. Gülen cemaatinin şu an bölgede bence kitlesel bir hacmi yok fakat faaliyetleri ile bu yönde önemli mesafe aldılar. Doğal olarak PKK de bundan rahatsız. Fakat bölgedeki Gülen cemaati-PKK çekişmesi yeni bir durum değil. Örneğin üç yıl önce Diyarbakır’da yani bölgenin en büyük kentinde düzenlenecek Abant Toplantısı’nı yaptırtmadılar. Toplantının yapılacağı otelin sahibi tehdit edildi, katılımcılar tehdit edildi. Varsayım değil mevcut üzerinden gidecek olursak, önümüzdeki resim bu.Başkanlık sistemi Kürtler için özerklik gibi çekici bir laftır. Ama genel olarak sokaktaki Kürt’e “başkanlık sistemi” dediğinizde aklına Öcalan gelir.Hayır, ama olumlu bakacağını zannetmiyorum. Başkanlık sistemine geçiş için mesela bir referandum olsa, “Boykot” çağrısında bulunabilir.