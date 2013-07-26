BDP Kadın Meclisleri: Kadın cinayetleri AKP döneminde yüzde 1400 arttı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Kadın Meclisleri, TRT ekranından hamile kadınların sokağa çıkmamasını isteyen Ömer Tuğrul İnançer'e yazılı açıklamayla tepkisini koydu. Açıklamada "Günde ortalama 5 kadın katlediliyor. Bir o kadarı cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Onlarca kız ve erkek çocuk cinsel istismara maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet AKP’nin iktidarda olduğu süre boyunca yüzde 1,400 artmış durumdadır" dendi. Açıklama şöyle:

'Açık giyerlerse tecavüze uğran diyen ilahiyatçılar'

Muhafazakâr cinsiyetçi söylem kadınlara yönelik şiddetin arkasındaki zihniyettir ve bu şiddetin başlıca faillerindendir.

Bu kara tablonun arkasındaki zihniyet, bununla yetinmiyor olacak ki her gün televizyon ve gazetelerde bu şiddeti meşrulaştırmaya çalışmaktadır. “Kadınlar açık giysi giyerse elbette tecavüze uğrar” diyen ilahiyatçılar, kadının şiddet görmesinin nedeni olarak yine kadını gösteren muhafazakâr köşe yazarları kadınlara yönelik şiddetin arkasındaki zihniyettir ve bu şiddetin başlıca faillerindendir.

Bu zihniyet en son TRT 1’de kendisini göstermiştir. Ömer Tuğrul İnançer adlı tasavvuf düşünürü avukat, iftar sohbetlerine kadını malzeme etmekten geri kalmamıştır. Hamile kadınların sokağa çıkmaması gerektiğini, bunun başta estetik olmadığını, 7. ve 8. aydan sonra ancak eşinin arabası ile biraz hava almaya çıkması gerektiği, aksi durumda bunun terbiyesizlik olduğunu buyurmuştur.

'İnançer zihniyetindekiler'

Ömer Tuğrul İnançer ve onun zihniyetinde olanlar; kadınları katleden, kadın ve çocuklara tecavüz eden kişilerin sokakta gezmesinden rahatsız olmamaktadır. Fakat hamile kadınların sokağa çıkmasından büyük bir rahatsızlık duymakta ve bunu terbiyesizlik olarak nitelendirmektedir.

Bu zihniyet sokaklar erkeklerindir diyen, sadece hamile kadınların değil bütün kadınların sokağa çıkmasından rahatsızlık duyan, kadınları eve hapseden, kadınlara en az 3-5 çocuk doğurun diye buyuran, tecavüze uğrasanız da kürtaj olmayın, şiddet görüyorsanız sebebi sizsiniz diyen zihniyettir.

'Tecavüzcünün sokakta dolaşmasından utanmayan zihniyet'

Bu zihniyet daha bu hafta Urfa Ceylanpınar’da 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip, ardından feci şekilde dövülerek öldürmeye çalışılmasından, onlarca tecavüzcünün, katilin sokaklarda serbest dolaşmasından utanmayan fakat hamile kadınların sokağa çıkmasından ‘utanan’ zihniyettir.

Barış ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisleri olarak; kadın bedeni üzerinden namus bekçiliği yapan, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığı meşrulaştıran ve bunu her gün yeniden üreten bu zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz.

'Kadınlara yaşam hakkı vermeyenlerle mücadele'

Hamilelik ve hamileyken sokağa çıkmak terbiyesizlik değildir. Asıl terbiyesizlik bu cinsiyetçi söylem ve politikalarınızdır. Kadınlara yaşam hakkı tanımayan, günde ortalama beş kadını öldüren, kız ve erkek çocukları istismar eden ve kadınlara eve kapatan bu zihniyet karşısında yılmayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.