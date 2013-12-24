BDP kadın adaylarını açıkladı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Kadın Meclisi, 63 kadın belediye başkan adayını tanıttı. BDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı, BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak oldu. Kışanak’ın isminin okunmasının ardından toplantıyı takip edenler ‘Jın, Jiyan Amed’ (kadın, özgürlük, Diyarbakır) sloganları attı.

Demokratik Özgür Kadın Hareketi ve BDP Kadın Meclisi, bugün BDP il binasında düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuşan Fatma Kaşan, kadın hareketi olarak önemli ve tarihi bir gün yaşadıklarını, kendileri için referandum niteliğinde olan bir seçime girdiklerini söyledi. Kaşan, 1999 yerel seçimlerinde 3, 2004 seçimlerinde 9, 2009 seçimlerinde 14 kadın belediye başkanı seçtirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"2014 yerel seçimlerinde 32 belediye için kadın kotası uyguladık. Eşbaşkanlık sistemini resmiyette olmasa da hayata geçireceğiz. Eşbaşkanlık sistemini esas alacağız. Kadının özgürlüğü sağlanmadan, bir toplum hiç bir alanda özgürleşemez. Kürtlerin bütün hakları anayasal güvenceye alınması ve özgürlük sorununun çözülmesi İmralı'da bulunan sayın Abdullah Öcalan'ın başkent Diyarbakır'a gelmesi ile mümkün olacaktır. Bu seçim bizim için sadece bir araçtır. Kürtler kendini yönetme becerisini ortaya koyduklarında özgürleşecek" dedi.

Toplantıda daha sonra adaylar tanıtılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan BDP'nin Eşbaşkanı Gültan Kışanak, bütün kadın belediye başkan adayları adına bir konuşma yaptı. Kışanak, kadın hareketine ve kadınların önünü açtığını söylediği Abdullah Öcalan'a teşekkür etti. Kışanak, kadınlar olarak bugüne kadar mahcup olmadıklarını ve kitlelerini mahcup etmeyeceklerini de ifade etti.

'Kavgayı maç izler gibi izliyoruz'

Kışanak, aday tanıtım toplantısından sonra son yolsuzluk operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Büyük bir kavga var. Maç izler gibi izliyoruz" dedi. Kışanak, şunları söyledi:

"Bu kavga ve tartışma büyük bir kavga ve tartışmadır. Bu kesinlikle iki taraf arasında bir güç paylaşımına gitmeden toplumun lehine, Türkiye 'nin lehine ne gibi sonuçlar doğurur buna bakmak lazım. Olması gereken bu konuda halkın, tüm Türkiye'nin sesini yükseltmesi lazım. Hem yolsuzluklara karşı, hem hırsızlıklara karşı hem de devlet içinde demokratik olmayan yol ve yöntemlerle bulunduğu mevki makamı kullanan bir şekilde Türkiye'nin derin devlet, paralel devlet, görünmeyen devlet dediğimiz gerçeği ile ifade edilen ciddi bir yapısal sorun var."

Adaylardan biri henüz üniversite öğrencisi

BDP, Diyarbakır'da bugün kadın belediye başkan adaylarını tanıtırken, Türkiye'nin en genç adayı olarak tanıtılan Rezzan Zoğurlu, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nden aday gösterildi. PKK 'nın 27 Kasım 1978 yılında kuruluşunu ilan ettiği Lice'nin Fis (Ziyaret) Köyü'nde, PKK kurulduktan tam 10 yıl sonra 27 Kasım 1988 tarihinde dünyaya gelen Rezzan Zoğurlu'nun, aynı zamanda örgütün kurucu kadroları arasında yer alan Allaatin ve Seyfettin Zoğurlu'nun yeğeni olduğu belirtildi. Zoğurlu'nun bazı aile fertlerinin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği belirtiliyor. BDP, Diyarbakır'da bugün kadın belediye başkan adaylarını tanıtırken, Türkiye'nin en genç adayı olarak tanıtılan, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nden aday gösterildi. PKK 'nın 27 Kasım 1978 yılında kuruluşunu ilan ettiği Lice'nin Fis (Ziyaret) Köyü'nde, PKK kurulduktan tam 10 yıl sonra 27 Kasım 1988 tarihinde dünyaya gelen Rezzan Zoğurlu'nun, aynı zamanda örgütün kurucu kadroları arasında yer alan Allaatin ve Seyfettin Zoğurlu'nun yeğeni olduğu belirtildi. Zoğurlu'nun bazı aile fertlerinin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği belirtiliyor.

Kimler aday gösterildi?

BDP Diyarbakır'da Gültan Kışanak, Hakkari'de Dilek Hatipoğlu'nu Belediye Başkan adayı olarak tanıtırken, yasalarda olmamasına rağmen erkek başkan adaylarının olacağı yerlerdeki bazı kadın eş başkan adaylarını da açıkladı.

Mardin'de Belediye Başkan adayı olan Ahmet Türk'ün eş başkanlığına ise Hafize Aymek aday gösterildi. BDP'nin belediye başkan adayı ve eş başkan adayları olarak tanıttığı kadın adaylar arasında çok sayıda başörtülü ve genç aday da olduğu görüldü.

Eş başkan adayları, belediye meclisi üyesi adayı olarak seçime girecek, kazanınca başkanvekili seçilecek ve parti bu başkanvekillerini 'eş başkan' olarak değerlendirecek.