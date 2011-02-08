-BDP İLÇE BAŞKANLIĞINA SİLAHLI SALDIRI ADANA (A.A) - 08.02.2011 - Adana'nın Sarıçam ilçesinde BDP başkanlığına silahlı saldırıda bulunuldu. BDP İl Başkanı Zeki Karataş ve parti üyeleri, İncirlik Mahallesi'ndeki ilçe başkanlığı binasının önünde toplanarak saldırıya tepki gösterdi. Zeki Karataş, burada yaptığı açıklamada, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin, 16 Ocakta açılışını yaptıkları ilçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldığını belirtti. Karataş, 35 noktaya ateş edildiğinin belirlendiğini söyledi. Sorumluların bir an önce bulunması gerektiğini ifade eden Karataş, ''Bu olayın ilk olmadığını biliyoruz. Daha önce genel merkez binamıza da saldırılar yapılmıştı. Başbakan Erdoğan'ın da bu saldırıyı yapanları kınamasını istiyoruz. Emniyet müdürlüğünde de diğer kamu kurumlarında da sağduyulu insanlar olduğuna inanıyoruz. Onun için bu saldırının zanlılarının bir an önce adaletin önüne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Çeşitli dövizler taşıyan parti üyesi grup, açıklamanın ardından slogan atarak dağıldı. İlçe binasının çevresinde önlem alan polis, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.