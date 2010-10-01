-BDP İL BAŞKANI GÖZALTINDA ŞANLIURFA (A.A) - 01.10.2010 - Şanlıurfa'da, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında BDP İl Başkanı'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Şanlıurfa merkez ile Suruç ve Viranşehir ilçelerinde, belirlenen yerlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ''izinsiz gösteri'', ''molotofkokteyli atma ve bu eylemleri yönlendirme'', ''terör örgütüne eleman temini'' suçlarını işledikleri iddiasıyla, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanı İbrahim Ayhan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.