BDP Hatay il binasına saldırı

Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) olaylı Karadeniz ziyaretinin ardından BDP Hatay İl Kongresi’nde de kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Kongrenin gerçekleştirildiği salonun önünde karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik çıktı.

BDP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, BDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı BDP Hatay İl Kongresi’nin başarıyla gerçekleştiği bildirildi. Demirtaş’ın kongre salonundan ayrılmasının hemen ardından salona saldırı girişiminde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bir grup sivil faşist ile kongreye katılan kitlemiz arasında kısa süreli bir gerilim yaşanmıştır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Akabinde Eş Genel Başkanımız programı kapsamında yer alan Cami, Kilise, Havra ve Cemevi ziyaretlerini gerçekleştirmiştir. Kendisi bir süre sonra Hatay’dan ayrılacaktır. Çıkan olaylarda kitlemizde ciddi bir yaralanma söz konusu değildir. Gerilimin sona ermesinin ardından Hatay’da sakin bir ortam hâkimdir.”