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BDP İl Başkanı ile 13 kişiye tutuklama MARDİN (A.A)

22 Ekim 2011 14:55

-BDP İl Başkanı ile 13 kişiye tutuklama MARDİN (A.A) - 22.10.2011 - Mardin ve ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 13'ü tutuklandı. Mardin ve ilçelerinde KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Aralarında BDP İl Başkanı Tarık Acay'ın da bulunduğu 13 kişi ''terör örgütü üyesi oldukları, yasa dışı eylem organize ettikleri ve bu eylemlere katılarak örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, örgütün faaliyetleri çerçevesinde suç işledikleri, KCK sistemine bağlı olarak 'Mardin Kent Meclisi' adı altında illegal bir yapılanma oluşturdukları iddiasıyla tutuklandı. 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında S.Y'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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