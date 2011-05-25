-BDP İL BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - Eskişehir'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda dün gözaltına alınan 7 kişiden BDP İl Başkan Yardımcısı ve bir öğrenci tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan, KCK'nın gençlik yapılanması olduğu iddia edilen Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirtilen 7 kişiden BDP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı İzzettin Altun (31) ile öğrenci A.O. ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.