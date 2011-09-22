-BDP heyetinden taziye ziyareti SİİRT (A.A) - 22.09.2011 - Milletvekili ve belediye başkanlarından oluşan BDP heyeti, Siirt'te önceki gün teröristlerin saldırısı sonucu çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı ziyaretinde bulundu. Aralarında BDP milletvekili Gültan Kışanak, Altan Tan, Nursel Aydoğan ve bazı belediye başkanlarının da bulunduğu heyet, önceki gün teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Nurcan Olgaç için Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına geldi. Olgaç ailesine başsağlığı dileyen heyet, daha sonra olayda yaşamını yitiren Kevser Çekin ile Zeynep ve Nergis Evin kardeşlerin ailelerini ziyaret etti.