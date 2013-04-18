BDP heyeti Öcanal'ın ikinci mektubunu Kandil'e teslim etti



Kuzey Irak'a giden BDP heyeti, Abdullah Öcalan'ın çekilme konusundaki mektubunu KCK yetkililerine teslim etti.

Geçtiğimiz Pazar günü İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüştükten sonra çekilme konusunda Öcalan’ın talimatını içeren mektubu Kuzey Irak’a götüren BDP heyeti, mektubu Kandil Dağı’ndaki PKK yetkililerine teslim etti.

Murat Karayılan ile KCK Yürütme Konseyi üyeleri Sabri Ok, Ronahî Serhat ve Sülbüs Perî tarafından karşılanan BDP heyeti, burada KCK yetkilileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Mektubu teslim eden BDP heyeti daha sonra Kandil’den ayrıldı.

Beş sayfalık mektup

Öcalan’ın Kandil’e gönderdiği ilk mektup 1 Mart günü BDP ve DTK’li heyet tarafından KCK yönetimine teslim edilmişti. 20 sayfadan oluşan ilk mektubu değerlendiren KCK yönetimi birinci cevabi mektubunu 13 Mart günü göndermişti.

Kandil, Avrupa ve BDP’nin görüşlerini alan Öcalan’ın Diyarbakır Nevruzu’nda verdiği tarihi mesajın ardından PKK’nın Avrupa ve Kandil kanatlarından sürece ilişkin görüş ve öneriler alınmış ve 23 Mart günü PKK ateşkes ilan etmişti.

5 Nisan günü ikinci mektubu teslim alan KCK yönetimi, 8 Nisan günü Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan BDP heyetine 6 sayfalık cevabi mektubunu teslim etmişti.

Çekilme sürecine kazandırması beklenen 5 sayfalık üçüncü mektubun KCK yetkililerinin eline ulaşması ardından KCK, ANF aracılığıyla bir açıklama yaptı. KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı'nın kısa açıklamasında şöyle denildi:

14 Nisan günü Öcalan’la görüşen BDP Heyeti, mektubu bizlere ulaştırmıştır. Önemli bir kararlaşma sürecini ihtiva eden mektup ve sürece ilişkin yapılacaklara dair önümüzdeki günlerde tarafımızdan bir basın açıklaması yapılacaktır. Saygı ile duyurulur.