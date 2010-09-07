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BDP heyeti Kuzey Irak'ta

BDP heyeti bir kez daha Kuzey Irak'a gitti. Heyetin başkanı Ahmet Türk'tü ve Türk, Kuzey Irak'ta referandum boykotuyla ilgili konuştu.

07 Eylül 2010 03:00

T24- BDP heyeti bir kez daha Kuzey Irak'ta. Heyet başkanıysa, kapatılan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk. Türk, referandum boykotuyla ilgili konuştu, toplumsal barış için tüm yolları denemelerine rağmen bir cevap alamadıklarını iddia etti. Türk, "Bu nedenle bir boykot kararı aldık" dedi.
 

Türk, şu andaki anayasanın Türkiye'de yaşayan herkesi Türk saydığını, Kürtleri ise yok saydığını öne sürdü.

Kuzey Irak'taki görüşmelerine de değinen Ahmet Türk, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, Kürtler arasında birlik olduğunu söyledi.

Ahmet Türk, temasları sırasında Kürt Ulusal Konferansı konusunu ele aldıklarını belirtti.

Kuzey Irak'ı ziyaret eden heyette, Ahmet Türk'ün yanısıra, eski milletvekili Aysel Tuğluk, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, BDP Erbil Temsilcisi Ruşen Mahmutoğlu ve yazar Altan Tan yer alıyor.

Heyetin, bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'nin yardımcısı Neçirvan Barzani ile de görüşeceği açıklandı.

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