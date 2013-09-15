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BDP heyeti 10. kez İmralı’da

Çözüm süreci kapsamında İmralı adasına 10. kez giden BDP heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmeye başladı

15 Eylül 2013 19:01

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan' dan oluşan BDP heyeti Abdullah Öcalan ile 10. görüşme için İmralı Adası’na gitti.

Çözüm sürecinde tıkanma iddiaları ve PKK'nın çekilmeyi durdurduğu yönündeki açıklamasının ardından İmralı'ya kritik bir ziyaret daha gerçekleşiyor.

Hafta içerisinde MİT yetkilileriyle görüşen Abdullah Öcalan, bugün de BDP heyetiyle biraraya geldi.

BDP'liler ve Öcalan arasındaki görüşmede PKK'nın çekilmeyi durdurma kararı sonrasında, süreçle ilgili gidişat masaya yatırılacak.

Görüşmede ayrıca, Salı günü Başbakan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen demokratikleşme paketi ile ilgili gelişmeler ve sonrasında izlenecek yol haritası da değerlendirilecek.

 

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