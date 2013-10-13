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BDP: Heyet İmralı'ya gidemedi, Öcalan devletle görüşüyor olabilir

Öcalan, hükümetin açıkladığı 'demokratikleşme aketi'ne ilişkin görüşlerini 15 Ekim'de açıklayacak

13 Ekim 2013 16:36

BDP'li Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile yapılması beklenen görüşme, Adalet Bakanlığı'ndan yanıt gelmemesi nedeniyle yapılamadı.

Abdullah Öcalan, kısa süre önce kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı görüşmede, demokratikleşme pakete ile ilgili görüşlerini 15 Ekim'de açıklayacağını söylediği hatırlatıldı. BDP yöneticileri, Öcalan'ın devlet heyeti ile görüşmeden kendileri ile görüşmediğini ifade ederken İmralı görüşmesinin yarın yapılabileceğini ifade etti.

Radikal’in haberine göre, Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan oluşan BDP heyetinin bugün İmralı adasında Abdullah Öcalan ile yapmaları beklenen görüşme, Adalet Bakanlığı'ndan haber gelmemesi üzerine yapılamadı.

 

15 Ekim’de görüş açıklayacak

 

Mehmet Öcalan'ın, 7 Ekim'de görüştüğü, İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken ağabeyi Abdullah Öcalan'ın hükümetin açıkladığı 'Demokratikleşme Paketi'ne ilişkin görüşlerini 15 Ekim'de açıklayacağını söylediği hatırlatıldı.

BDP kaynakları, Öcalan'ın parti heyeti ile görüşmeden önce devleti temsil eden heyetle birkaç görüşme gerçekleştirdiğini tartışmaları ve ele alınan konuları daha sonra BDP heyeti ile ele aldığını aktarırken, "Bugün görüşme gerçekleştirilmediğine göre Öcalan devlet heyeti ile görüşüyor ya da başka bir sebep olabilir" diye bilgi verdi.

 

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