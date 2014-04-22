BDP-HDP heyeti İmralı'ya gidiyor

BDP-HDP heyeti ile Abdullah Öcalan görüşmesi nihayet gerçekleşiyor. İki aya yakın süredir “rötar” yapan görüşmeye onay çıktı.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın görüşme olmazsa sürecin bitebileceğine dönük açıklamalar yapmıştı. Önce Pervin Buldan, sonra da Selahattin Demirtaş’tan gelen sert açıklamalar karşılığını buldu. Radikal gazetesinden Ömer Şahin’in haberine göre, Adalet Bakanlığı, heyetin İmralı’ya gidişine izin verdi. Görüşme Cumartesi günü olacak.

Önemli görüşme

Hafta sonu İmralı’da yapılacak olan Abdullah Öcalan ile BDP-HDP heyeti arasındaki görüşme zamanlama ve içerik açısından önemli.,

Bir süredir Bakanlığın iznine takılan görüşme seçim sonrası yapılacak ilk ziyaret. Görüşmede Öcalan ile seçim kritiği yapılarak, BDP’nin HDP çatısı altına girmesinin ayrıntıları ele alınacak. Öcalan’ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin görüşlerini de heyetle paylaşması bekleniyor.