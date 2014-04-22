T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP-HDP heyeti İmralı'ya gidiyor

Seçimlerden sonra İmralı'ya gidişlerine izin verilmeyen BDP heyetine adaya gitme izni çıktı

22 Nisan 2014 16:59

BDP-HDP heyeti ile Abdullah Öcalan görüşmesi nihayet gerçekleşiyor. İki aya yakın süredir “rötar” yapan görüşmeye onay çıktı.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın görüşme olmazsa sürecin bitebileceğine dönük açıklamalar yapmıştı. Önce Pervin Buldan, sonra da Selahattin Demirtaş’tan gelen sert açıklamalar karşılığını buldu. Radikal gazetesinden Ömer Şahin’in haberine göre, Adalet Bakanlığı, heyetin İmralı’ya gidişine izin verdi. Görüşme Cumartesi günü olacak.

 

Önemli görüşme

 

Hafta sonu İmralı’da yapılacak olan Abdullah Öcalan ile BDP-HDP heyeti arasındaki görüşme zamanlama ve içerik açısından önemli.,

Bir süredir Bakanlığın iznine takılan görüşme seçim sonrası yapılacak ilk ziyaret. Görüşmede Öcalan ile seçim kritiği yapılarak, BDP’nin HDP çatısı altına girmesinin ayrıntıları ele alınacak. Öcalan’ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin görüşlerini de heyetle paylaşması bekleniyor.

 

ETİKETLER

imralıbdphdpheyetabdullah öcalançözüm sürecipkkkandilgörüşmehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24