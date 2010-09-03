BDP: Gülen cemaati şantaj yapıyor

T24 - BDP Genel Başkanı Demirtaş ise BDP’lilerin sandık başına “KCK’li müşahitler gönderiyor” iddiasına tepki göstererek “Asıl olarak AKP, Gülen cemaati ve onlara yakın yayın organları müşahitlerimizi hedef göstererek, şantaj ve tehdit yöntemini kullanmaktadır” dedi. Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre Demirtaş, bölge halkının boykota yüksek düzeyde katılacağının görülmesi üzerine bu tür iddiaların ortaya atıldığını savundu.





BDP, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bugün Diyarbakır’da yapacağı mitingde vereceği mesajlarla ilgili yüksek beklenti yaratılmasını eleştirirken, Erdoğan’ın sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye’nin her yerinden Kürt sorununun çözümü için somut mesajlar vermesini istedi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yurttaşları Erdoğan’ın mitingine katılmamaya çağırdı.







Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın'ın haberinde; Erdoğan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik vereceği somut mesajlara göre referandumdaki “boykot” kararından vazgeçilebileceği mesajları veren BDP; Erdoğan’ın son dönemde kendilerini hedef alan sert açıklamaları nedeniyle ipleri kopardı. 12 Eylül’de “boykot” tavrını sürdüreceklerini belirten BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, “Bu dakikadan sonra bizim tavrımızı değiştirme durumumuz olmaz. Bizim Başbakan’ın vereceği mesajlar konusunda da bir beklentimiz yok. Çünkü Başbakan’ın bu aşamadan sonra en acil çözüm bekleyen Kürt sorununa dair dedikleri, hangi icraatın altına imza attığı, seçim öncesinde olduğu için anlamını yitirir” diye konuştu. Başbakan’ın Kürt sorunu konusunda bir mesaj verecekse, bunu Türkiye’nin herhangi bir ilinden de verebileceğini kaydeden Ata, ancak Erdoğan’ın gündeminde Kürt sorununun çözümünün olmadığını kaydetti. Kürtlerin ve kendilerinin artık “Havada, Diyarbakır’da ve seçim öncesinde verdiği mesajlara inanmadığını” kaydeden Ata, “Başbakan, daha önce çözüme yönelik mesaj bekleyen vatandaşların yüreğine şimdiye kadar su serpmemiştir, bundan sonra da değişen bir şey olacağını düşünmüyoruz” görüşünü dile getirdi.

‘Gülen cemaati şantaj yapıyor’



BDP Genel Başkanı Demirtaş ise BDP’lilerin sandık başına “KCK’li müşahitler gönderiyor” iddiasına tepki göstererek “Asıl olarak AKP, Gülen cemaati ve onlara yakın yayın organları müşahitlerimizi hedef göstererek, şantaj ve tehdit yöntemini kullanmaktadır” dedi. Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre Demirtaş, bölge halkının boykota yüksek düzeyde katılacağının görülmesi üzerine bu tür iddiaların ortaya atıldığını savundu.



