BDP, Geyikdere'deki katliam için meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP, Abdullah Ayaz’ın açıklamalarıyla 19 yıl önce yaşanan katliamı ortaya çıkaran Bingöl’ün Genç İlçesi Geyikdere Köyü’nü TBMM gündemine taşıdı. İşkence yapıldıktan sonra kurşuna dizilen 7 vatandaş ve yakılan köylerle ilgili meclis araştırması istedi. Aynı konuda, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle , “Geyikdere katliamında olduğu gibi PKK’lıların üzerine yıkılan ama aslında devlet adına görev yapanlar tarafından gerçekleştirilmiş kaç katliam vardır?” sorusu yöneltti. Başbakan Tayyip Erdoğan’a yöneltilen sorular şöyle:

‘90’lı yıllarda kaç köy boşaltıldı?’

-1993-94 yılları arasında Bingöl ilinde boşaltılan köy sayısı kaçtır? Devlet adına iş yapan görevliler tarafından yakılan köy sayısı kaçtır? Yerinden edilen insan sayısı kaçtır?

-1993-94 yılında Bingöl ilinde yaşanan katliamların birçoğunun devlet adına görev yapan kişiler tarafından gerçekleştirildiği sonrasında ise bu katliamların PKK’lilerin üzerine yıkıldığı bilinmektedir. Geyikdere Katliamında olduğu gibi PKK’lilerin üzerine yıkılan ama esasta devlet adına görev yapanlar tarafından gerçekleştirilmiş kaç katliam vardır?

‘Bolu komando kaç operasyon yaptı?'

-1993-94 yılında Bolu Komanda Tugayı tarafından Bingöl ilinde yapılan operasyon sayısı kaçtır? Bu operasyonları yürüten askeri amirler kimlerdir? Bu operasyonlarda toplamda kaç insan öldürülmüş, kaç tane köy yakılmıştır?

-Söz konusu bölgede 1993-94 yıllarında askeri birlikler ve JİTEM tarafından yapılmış, sonra da PKK’lilerin üzerine atılmış kaç katliam vardır? Bu katliamların yapıldığı yer ve tarihleri nelerdir? Katliamları yapıp sonrasında örtbas etmek isteyen bu askeri yetkililer hakkında soruşturma açılacak mıdır?

‘Balyoz, barut, baskın ve barış adlı taburlar’

-Söz konusu bölgede Balyoz, Barut, Baskın ve Barış isimli taburların birçok katliam yaptığı bilinmektedir. Bu taburlar hangi birliğe bağlıydılar? Bu taburların askeri amirleri kimlerdi? Bu taburlar Genelkurmay Başkanlığı’nın emri altında mı çalışmaktaydılar?

-1994 yılında Geyikdere ve Sağgöze köyü mevkiinde 20’den fazla mezranın yakıldığı ifade edilmektedir. Bu köy yakma ve katliamlarda yer alan askeri amirler kimlerdir? Bu katliamlarda JİTEM yer almış mıdır? Söz konusu katliamlar ve köy yakmalarda Genelkurmay’ın onayı alınmış mıdır?

-Geyikdere Katliamına hangi askeri birlikler, nereden katılmıştır? Katılan birliklerin isimleri nelerdir? Operasyonu yürüten askeri amirler kimlerdir?

‘Uzman Çavuş Ramazan- Zekeriya astsubay kimdir?'

-Abdullah Ayaz’ın basına yansıyan açıklamalarında yer alan ve katliamlardan birinci derecede sorumlu olan ve katliamın içerisinde yer almış ‘Uzman Çavuş Ramazan’ ve ‘Zekeriya Astsubay’ isimli askerler kimlerdir? Bunların şu anki görevleri nelerdir?

‘Geyikdere katliamında JİTEM’

-Geyikdere Katliamını askeri birlikler ile JİTEM’in birlikte gerçekleştirdiği ifade edilmektedir. 1993-94 yılları arasında söz konusu bölgede JİTEM hangi katliamları gerçekleştirmiştir? Eski JİTEM görevlileri de basına verdikleri bazı beyanatlarda söz konusu bölgelerde JİTEM’in birçok katliam gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. JİTEM yapılanmasının açığa çıkarılması ve sorumluların yargı sürecine tabi tutulması ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır?

-Söz konusu katliam 1994 yılında gerçekleşmiştir. Aradan geçen 19 yıla rağmen neden hala hiçbir askeri yetkili, mülki amir ve korucu yargılanmamıştır? Geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin açığa çıkarılması hususlarında on dokuz yılın aradan geçmiş olmasının olumsuz bir etki yaratacağı hakkında ne düşünüyorsunuz?

‘Kıyamet Tuğa diri diri yakıldı’

-Kıyamet Tuğa adlı genç kız, köylere yapılan baskın sırasında diri diri yakılarak öldürülmüştür. Bu ülkenin Başbakanı olarak tüm yaşanan vahşet ortada iken, Bingöl halkı özelinde mağdur halkımızdan özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

