BDP eski ilçe Başkanı Mehmet Dündar'ın evine ateş açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, BDP eski ilçe Başkanı Mehmet Dündar'ın evine, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ailesiyle birlikte hasta ziyaretinden dönen BDP eski İlçe Başkanı Mehmet Dündar, sabah saatlerinde evinin kapı ve duvarlarında saçma izlerine rastlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler, yapılan İncelemede, evin kapısı ile duvarlarında çok sayıda av tüfeğinden ateşlenmiş saçma izine rastlandı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, kimseyle husumeti olmadığını belirten Dündar, 'Olayı sabah fark ettik. Gece hasta ziyaretine gittiğimiz için eve geç geldik. Sabah misafirlerimizle bahçede otururken, evimin kurşunlandığını fark ettim. Kapı ve cama çok sayıda saçma isabet etmiş. Kimseyle bir husumetim ve düşmanlığım yok' dedi.

Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.