BDP Diyarbakır'a çekildi

T24

BDP destekli bağımsız milletvekilleri Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi ve KCK tutuklusu milletvekillerinin tahliye edilmemesi nedeniyle bugünkü Meclis açılışını boykot ediyor.Bağımsız milletvekillerinin toplantısının ardından Gültan Kışanak açıklama yaptı.Kışanak, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürüldüğünü belirterek grup toplantılarını bundan sonra her hafta Diyarbakır’da yapacaklarını söyledi.Kışanak şunları söyledi:"Böyle tarihsel bir süreçte halkımızdan onay almış vekiller olarak görevimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız.Her zaman Kürt sorununun demokratik, barışçıl bir yolla çözülmesi, demokratik bir anayasa yaparak tüm yurttaşların eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir cumhuriyet inşa etme mücadelesini yürüteceğiz.Seçimlerin arefesinde karşı karşıya bulunduğumuz durumu demokratik siyasete ve çözüm iradesine darbe olarak görüyoruz. Dicle’nin vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesi ve bunu içine sindiren siyasi iktidarın halktan gasp edilen bu oylarla yeni bir milletvekilliği kazanması bu süreçte üzerinde en çok düşülecek konudur. Bu gelişmeleri çözüm iradesine bir müdahale darbe olarak görüyoruz.Grup toplantılarımızı her hafta Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz ve çözüm olanakları ortaya çıkana kadar TBMM'ye gitmeyeceğiz."