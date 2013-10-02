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BDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, gözltına alınarak adliyeye götürüldü

02 Ekim 2013 21:16

 

BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, bir ifade için gittiği polis merkezinde ifade verdikten sonra, hakkındaki başka bir soruşturmayla ilgili ifade vermediği için arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Diyarbakır merkez Sur İlçesi Polis Merkezi'ne bugün ifade için çağrılan BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, ifadesini verdikten sonra hakkında açılan başka bir soruşturmada ifade vermediği için gözaltına alındı. Zümrüt'ün hakkında açılan bir soruşturmada ifadeye çağrıldığı, ancak ifade vermeye gitmediği için hakkında arama kararı çıkartıldığı için gözaltına alındığı öğrenildi.

Zümrüt, polis ekibi tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, hakkında açılan soruşturma ve dava çokluğu nedeniyle bazen adli işlemlere yetişemediğini söyledi. Zümrüt, "Bana tebligat yapıldığını söylediler. Ben hatırlamıyorum. Hakkımda o kadar çok soruşturma varki hangisine yetişeceğimi bazen yoğunluktan şaşırıyorum. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürüleceğim" dedi.

 

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