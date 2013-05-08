BDP çekilme sırasında müdahele olmaması için temsili nöbet tutacak

BDP Grup Başkan vekili Pervin Buldan, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı'da barış ve çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken Erzurum'un Tekman İlçesi'nde PKK'nın çekilmesine değindi. Buldan, "Gerilla ülke sınırı dışına çıktığı zaman bir müdahale gerçekleşirse, bir operasyon yapılırsa, süreç sıkıntıya girer. Böylesi bir müdahelenin gerçekleşmemesi için de bizler biraz duyarlılık göstererek temsili bir nöbet eylemi yapacağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nusima Keskin ve Kerim Burucu'nun haberine göre, Ağrı'nın Patnos'tan Tekman'a gelen BDP Grup Başkan Vekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, esnafı dolaştı. Kürtçe şarkılarla karşılanan Pervin Buldan, bugüne kadar 40 yıldan bu yana devam eden çatışmalı sürecin bittiği, yeni bir sürecin başladığı bir gün olarak gördüklerini anlattı. Buldan, şöyle konuştu, "Demokratik bir ülke özlemiyle bizler de halkımızla süreci paylaşmak adına geziye çıktık. Halkımızın kafasında bir soru işareti, kaygı olmadığını, barıştan yana olduklarını gördük. Gerilla ülke sınırı dışına çıktığı zaman bir müdahale gerçekleşirse, bir operasyon yapılırsa, süreç sıkıntıya girer. Böylesi bir müdahelenin gerçekleşmemesi için de bizler biraz duyarlılık göstererek temsili bir nöbet eylemi yapacağız."