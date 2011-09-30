BDP bugün 5 eksikle Meclis'te olacak

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA





TBMM, bugün yeni yasama yılına girerken, gözler boykot eylemini sonlandıran BDP’ye çevrilecek. BDP, KCK tutuklusu 5 milletvekili nedeniyle 30 milletvekiliyle TBMM’de olacak. Leyla Zana, Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntülerden tam 17 yıl sonra yeniden TBMM’ye giriş yapacak.

Zana 17 yıl sonra kürsüde









BDP'li vekiller önce kayıt işlemlerini yaptıracak. Genel kurul çalışmalarına katılacak. Gündem akışının uygun olması durumunda Genel Kurul kürsüsünden and içecek. BDP desteğiyle bağımsız milletvekili seçilen Leyla Zana, 1991 yılında Meclis kürsüsüne, sarı, kırmızı yeşil bir bantla kürsüye çıkmıştı. Zana, Türkçe başladığı yemini Kürtçe devam edince kıyamet kopmuştu. Zana, bugün hayatta olmayan Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak ile cezaevi arkadaşlığı yaptı. 11 yıl içeride yatan Zana 2004 yılında özgürlüğe merhaba demişti.

BDP’nin de Meclis’e dönme kararı alıp yemin etmesi ile birlikte Meclis’te grubu olan parti sayısı dörde yükseldi. Ancak yeni yasama yılı çalışmalarına 550 milletvekilinin tamamı katılamayacak. Halen BDP’den 5, CHP’den 2, MHP’den de 1 olmak üzere toplam 8 milletvekili ‘tutuklu’ bulunuyor.





