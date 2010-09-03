BDP boykotta karalı, Baydemir açılışlara katılmayacak

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bugün Diyarbakır’da gerçekleştireceği açılışlara katılmayacağını belirterek “Açılışta olmak isterdim ama katılmayacağım. Başbakan seçimden seçime kente geliyor. Seçim atmosferi ile açılışları birbirine karıştırmamak gerek ama şüphesiz ki takdir kendisinin” dedi. DTP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata da Başbakan'ın Diyarbakır mitingi öncesi yaptığı açıklamada, “Biz Diyarbakır’da, havada ve seçim dönemlerinde verilen vaatlere inanmıyoruz, o nedenle Başbakan çözüm mesajı verecekse, bunu Samsun’da, İzmir’de, her yerde dile getirmeli” dedi.



Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile aralarında referandumda “evet” tercihi kullanacaklarını açıklayan meslek kuruluşlarının da bulunduğu 128 sivil toplum kuruluşu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gezisi öncesinde Kürt sorunu konusunda ortak duruş sergileyen bir açıklama yaptı.

‘Artık Başbakan’dan bir beklentimiz yok’



BDP, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bugün Diyarbakır’da yapacağı mitingde vereceği mesajlarla ilgili yüksek beklenti yaratılmasını eleştirirken, Erdoğan’ın sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye’nin her yerinden Kürt sorununun çözümü için somut mesajlar vermesini istedi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yurttaşları Erdoğan’ın mitingine katılmamaya çağırdı.



Erdoğan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik vereceği somut mesajlara göre referandumdaki “boykot” kararından vazgeçilebileceği mesajları veren BDP; Erdoğan’ın son dönemde kendilerini hedef alan sert açıklamaları nedeniyle ipleri kopardı. 12 Eylül’de “boykot” tavrını sürdüreceklerini belirten BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, “Bu dakikadan sonra bizim tavrımızı değiştirme durumumuz olmaz. Bizim Başbakan’ın vereceği mesajlar konusunda da bir beklentimiz yok. Çünkü Başbakan’ın bu aşamadan sonra en acil çözüm bekleyen Kürt sorununa dair dedikleri, hangi icraatın altına imza attığı, seçim öncesinde olduğu için anlamını yitirir” diye konuştu. Başbakan’ın Kürt sorunu konusunda bir mesaj verecekse, bunu Türkiye’nin herhangi bir ilinden de verebileceğini kaydeden Ata, ancak Erdoğan’ın gündeminde Kürt sorununun çözümünün olmadığını kaydetti. Kürtlerin ve kendilerinin artık “Havada, Diyarbakır’da ve seçim öncesinde verdiği mesajlara inanmadığını” kaydeden Ata, “Başbakan, daha önce çözüme yönelik mesaj bekleyen vatandaşların yüreğine şimdiye kadar su serpmemiştir, bundan sonra da değişen bir şey olacağını düşünmüyoruz” görüşünü dile getirdi.

Baydemir açılışlara katılmıyor



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Diyarbakır’da gerçekleştireceği açılışlara katılmayacağını belirterek “Açılışta olmak isterdim ama katılmayacağım. Başbakan seçimden seçime kente geliyor. Seçim atmosferi ile açılışları birbirine karıştırmamak gerek ama şüphesiz ki takdir kendisinin” dedi.



Erdoğan’ın bugün Diyarbakır’a yapacağı gezi öncesinde kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Polise 10 gün süreyle genel arama izni verilirken poliste izinler kaldırıldı. Çevre illerden takviye çevik kuvvet polisi getirtildi. Erdoğan’ın İstasyon Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde kentin değişik noktalarında kontroller de arttırıldı. Terör örgütü PKK de, Amed Halk İnisiyatifi adıyla Erdoğan’ı protesto etmeye çağırdı. ANF’de yayımlanan habere göre, “Başbakan, Amed’e elini kolunu sallayarak giremeyecek” denildi.

'Kürt meselesini anlatsın'



Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile aralarında referandumda “evet” tercihi kullanacaklarını açıklayan meslek kuruluşlarının da bulunduğu 128 sivil toplum kuruluşu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gezisi öncesinde Kürt sorunu konusunda ortak duruş sergileyen bir açıklama yaptı.



Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, “Sivil toplum örgütleri, DTK, sivil girişimler olarak bizler, referandum ve Türkiye’nin temel meselelerinin çözüm yöntemlerinde zaman zaman farklı yaklaşımlarımız olsa bile, Kürt meselesinin demokratik çözümü ve kalıcı bir barışın sağlanması söz konusu olduğunda yaklaşımlarımız ortaktır. Bu yaklaşımımız da Kürt meselesinin diyalog çerçevesinde barışçıl ve demokratik çözüme kavuşturulmasıdır” dedi.



Başbakan’ın bugün Diyarbakır’da düzenleyeceği mitingine de işaret eden Aktar, “Sayın Başbakan’ın Diyarbakır’a gelişinde Kürt meselesine yaklaşımının, Kürtler ve bütün Türkiye açısından önemli olduğunu düşüncesindeyiz” diye konuştu.



“Eylemsizlik sürecinin ilan edilen takvimine, referandumdan hemen sonra olumlu bir yaklaşım gösterilmemesi halinde, 20 Eylül’de sona erebileceği yönünde ciddi bir kaygı taşımaktayız” diyen Aktar, eylemsizlik kararının kalıcı bir ateşkese dönüşmesi için başta cumhurbaşkanı olmak üzere, hükümet, devletin kurumları ve siyasi partiler ile görüşmeler yapmaya başlayacaklarını anlattı. Bir gazetecinin; “Başbakan’ın vereceği mesajlarda kaygıları giderecek bir tutum içinde olması” yönündeki beklentilerin ne olduğuna açıklık getirilmesi istenen bir soruya Aktar, “Ortak bir dil geliştirilmesi, empati kuran bir dile ihtiyaç duyulması” yanıtını verdi. Aktar, Erdoğan’ın bütün ülkeyi, bütün vatandaşları, bütün kesimleri kucaklayacak bir dile öncülük etmesidir” dedi.





