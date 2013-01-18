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BDP: Birand, özgür cesur ve bağımsız gazeteciliğin ismiydi

BDP dün yaşamını yitiren gazeteci Birand için başsağlığı mesajı yayınladı

18 Ocak 2013 15:47

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) dün hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Ali Birand için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Birand’ın Türkiye basın tarihinin önemli bir değeri olduğunun belirtildiği açıklamada “O, özgür, cesur ve bağımsız gazeteciliğin, özgür yorumculuğun, objektif ve sorgulayıcı haberciliğin, tarafsız yayıncılığın sembol bir ismidir” denildi.

Birand’ın Türkiye’de özgür gazetecilik yapmanın bedelini bizzat ödediğinin kaydedildiği açıklamada devamla şöyle denildi: “Sayın Birand Kürt sorunu gibi bu ülkenin karşı karşıya bulunduğu en temel sorun karşısında gerek bir gazeteci, gerekse de bu ülkenin bir aydını, bir vicdanı olmanın sorumluluğu ve duyarlılığıyla hareket etmiş, cesur ve açık önerilerde bulunarak, demokratik bir çözüm sürecinin ve barışın gelişmesi noktasındaki çabalara çok önemli katkılar sunmuş, gerek Türkiye kamuoyunun gerekse de medyanın bu sorunla yüzleşmesi için önemli bir rol oynamıştır. Onun bu anlamlı ve değerli çabaları asla unutulmayacaktır.

Sevgili Birand’ın ömrü ne yazık ki barışı görmeye yetmedi.Ama onun çözümden, barıştan, özgürlüklerden yana olan değerli fikirleri, cesur önerileri er geç bu ülkede yaşam bulacaktır.

Kendisini her zaman sevgiyle ve özlemle anacağız. Bir kez daha Sayın Birand’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm meslektaşlarına, Türkiye halklarına başsağlığı diliyoruz.”

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