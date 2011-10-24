BDP binasını kundaklamaya çalıştılar



T24 - Ümraniye'de toplanan kalabalık bir grup BDP binasını bastı. Parti Meclis'i üyesi Ömer Ağın ve 5 ilçe başkanın da aralarında bulunduğu 25 BDP'li içerde mahsur kaldı. Kalabalık grup 2 kez binayı kundaklamaya çalıştı.



BDP milletvekili Sırrı Sürreyya Önder'in olaylardan haberdar edilmesinin ardınan Önder'in Emniyet Genel Müdürü'nü aradığı bilgisi geldi.



www.muhalifgazete.com'un haberine göre olay yerine intikal eden polis toplananları gaz bombasıyla dağıttı. Küçük bir grup bir süre daha sokak başında bekledikten sonra dağıldı.







