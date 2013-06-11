BDP: Başbakan'dan güç alan şiddet dalgası adliyelere sıçradı

Helin Alp / Ankara



Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul Adliyesi'nin içinde toplanan bir grup avukatın polis tarafından zor kullanılarak göz altına alınmasına BDP’den sert tepki geldi.

Şiddet dalgası adliyelere sıçradı

BDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş yaptığı yazılı açıklamada, devletin şiddet dalgasının adalete ev sahipliği yapması beklenen adliyelere de sıçradığını söyledi. Beştaş, gözaltındaki avukatların bir an önce serbest bırakılarak şiddet uygulayan, görevlerini suistimal eden resmi görevliler hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, ‘Devletin şiddet kullanmasını protesto eden avukatları adalet heykelinin önünde yerlerde süründürme cesaretini gösterenler başbakanın söylemlerinden güç almışlardır’ ifadelerini kullanan BDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş Türkiye Barolar Birliği ile tüm kurum ve kuruluşları bu hukuksuzluğa tepki göstermeye çağırdı.

Beştaş’ın yazılı açıklaması şöyle:



Gezi Parkı olaylarıyla devam eden devletin şiddet dalgası adalete ev sahipliği yapması beklenen adliyelere de sıçradı. Gezi Parkı’na yapılan müdahaleleri protesto eden avukatlar darp edilerek yerlerde süründürülmüş, ardından onlarcası gözaltına alınmıştır.

Halen 32 avukat görevlerini yerine getirmelerinden dolayı hapiste tutulmaktadır. Açıktır ki, bu utanç yetmezmiş gibi devletin şiddet kullanmasını protesto eden avukatları adalet heykelinin önünde yerlerde süründürme cesaretini gösterenler başbakanın söylemlerinden güç almışlardır. Şiddet uygulayan resmi görevlileri kollayan, suç işleyenler hakkında yasal işlem başlatmak yerine sorunu ‘kelle vermek’ olarak niteleyen hükümet yaklaşımı adaleti mumla aranır hale getirmiştir.

Gerek Gezi Parkı eylemlerine olan yaklaşım, gerekse avukatlara uygulanan şiddet, şiddet doğurmaktadır. Bu nedenle hükümetin bir an önce bu şiddet dilinin ve eylemlerinin kullanımına nokta koyması gerekmektedir. Bu çerçevede; gözaltındaki avukatların bir an önce serbest bırakılarak şiddet uygulayan, görevlerini suistimal eden resmi görevliler hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor, başta Türkiye Barolar Birliği ile tüm kurum ve kuruluşları bu hukuksuzluğa tepki göstermeye davet ediyoruz.