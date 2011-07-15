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BDP: Askerlerin otopsi raporunu paylaşın

Diyarbakır’da 13 askerin şehit olduğu saldırıda Başbakanlık’ın soruşturma açmasını isteyen BDP, otopsi raporlarının da kamuoyuyla paylaşılması ça

15 Temmuz 2011 03:00

T24 - Diyarbakır’da 13 askerin şehit olduğu saldırıda Başbakanlık’ın soruşturma açmasını isteyen BDP, otopsi raporlarının da kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.  


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BDP, Diyarbakır’da 13 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 

Başbakanlık’ın olayla ilgili soruşturma başlatmasını isteyen BDP, otopsi raporlarının kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı. 

Açıklamada, kendilerinin de haksız yere hedef gösterildiği ifade edildi.

Öte yandan, BDP Mersin İl Başkanı Cihan Yılmaz, ''Demokratik Çözüm İçin Demokratik Anayasa'' adı altında ülke genelinde düzenlenecek mitinglerin Diyarbakır'dan gelen haberler üzerine iptal edildiğini açıkladı. 

Sağduyu çağrısı yapan Yılmaz, “Türkiye'de artık kimse kan ve gözyaşı istemiyor. Annelerin, babaların ağlamalarına bir son verilmeli. Bunun da tek yolu barış ve demokrasiden geçiyor. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun Türkiye genelindeki tüm etkinlikleri iptal edildi” diye konuştu. 

Demokratik Toplum Kongresi, dün yaptığı açıklamada, "Demokratik özerklik" ilan etmişti. 

Aynı gün Diyarbakır'da 13 askerin şehit olduğu haberi gelmişti.


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