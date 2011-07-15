-BDP ANKARA İL ÖRGÜTÜ'NE MOLOTOF ATILDI ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Ankara İl Örgütü'ne, saat 02.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, olay yerine lüks bir ciple gelen 3 kişi, Tuna Caddesi üzerinde Emek Apartmanı 1. katta bulunan BDP il örgütüne molotof kokteyli attı. Atılan molotof BDP il örgütünün bulunduğu daire içerisinde kısa sürede yangın çıkmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Şahısların geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. BDP Ankara İl Örgütü'nden bazı kişiler ise olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Polis, daire içerisinde bir süre inceleme yaptı. Mobese kamerasından eşkali belirlenen 3 şahıs için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.