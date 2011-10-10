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BDP-AK Parti görüşmesi başladı

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti heyeti BDP Genel Merkezine geldi.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti heyeti BDP Genel Merkezine geldi.  

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'dan oluşan AK Parti heyetini, genel merkeze gelişlerinde, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Genel Başkan Yardımcısı Hamit Geylani kapıda karşıladı.  

Görüşmeye, Ata ve Geylani'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ve parti meclisi üyeleri Büşra Ersanlı ile Ayşegül Devecioğlu da katılıyor.



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