BDP AİHM'e gidecek

T24-



Kaplan, TBMM'e düzenlediği basın toplantısında, izinsiz gösteriye polisin müdahalesiyle olağanüstü hal koşulları yaratılmak istendiğini öne sürdü. ''Burada yasadışı bir gösteri dağıtmak gibi bir niyet söz konusu olsa öncelikle güvenlik görevlileri bizimle görüşürlerdi'' diyen Kaplan, şöyle konuştu:





''Ne yazık ki bunun böyle olmadığı çok açık. Biz bu saldırıya uğradıktan sonra TBMM Başkanı aramadı bizi. Milletvekilleri saldırıya uğrarken resmi bir açıklama yapma gereğini dahi duymadı. İçişleri Bakanı aramadı, açıklama yapmadı, idari soruşturma başlatmadı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı aramadı, herhangi bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanı aramadı, herhangi bir işlem yapmadı.''





Bu olay nedeniyle avukatlarını görevlendirdiklerini anlatan Kaplan, olayın hukuki, cezai ve idari boyutlarıyla ele alınarak, sorumlular hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Hükümetin konuya ilişkin tavrını görerek, Türkiye'de ilk kez farklı bir mekanizmayı harekete geçireceklerini belirten Kaplan, şunları söyledi:





'Dikkatinizi çekiyorum, Türkiye Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesini imzaladı. Bireylerin ve devletlerin başvuru hakkının olduğu mekanizmalar var. İnsan Hakları, Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi -Sevahir Bayındır bir kadındı kemikleri kırıldı saldırıda- Çocuk Hakları Komitesi ve Irk Ayrımcılığının Önlenmesi komitelerini harekete geçireceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı, Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil tüm siyasi ve hukuk yollarına başvuracağız.''

AK Parti'nin açılım fotoğrafları çoğalıyor. Bunlar bir iktidarın tepe taklak gitmesi için yeterli nedenledir.''





Kaplan, toplantıda, izinsiz gösteri ve polisin müdahalesine ilişkin görüntülerin yer aldığı CD'ye dizüstü bilgisayarla basın mensuplarına izletti ve birer kopya dağıttı.