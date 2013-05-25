BDP 6. heyet için başvurusunu yaptı, İmralı'ya Gültan Kışanak da gidecek

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı’ya yapılacak 6. ziyaret için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Heyette PKK’lılarla kucaklaşanlar arasında yer alan BDP’nin diğer Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın da bulunması bekleniyor.



Çözüm süreci devam ederken İmralı’ya gitmek için BDP’den yeni bir talep geldi.

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını söyledi.

Demirtaş, heyetin önümüzdeki hafta adaya gitmesinin beklendiğini dile getirdi.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra Eşbaşkan Gültan Kışanak’ın isminin de bakanlığa verildiği öğrenildi.

Kışanak, PKK’lılarla kucaklaşan BDP’liler arasında bulunuyordu.