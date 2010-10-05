T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP 4 dizi için şikayette bulundu

BDP lideri Selahattin Demirtaş, aralarında "Kurtlar Vadisi"nin de bulunduğu 4 televizyon dizisini Kürt karşıtlığı yapmakla suçladı.

05 Ekim 2010 03:00

T24- BDP lideri Selahattin Demirtaş, aralarında "Kurtlar Vadisi"nin de bulunduğu 4 televizyon dizisini Kürt karşıtlığı yapmakla suçladı. Demirtaş, sözkonusu dizeler için RTÜK’e şikayette bulundu.


BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TRT’de yayınlanan "Sakarya Fırat" dizisinin yanısıra, bazı özel kanallardaki "Ölümsüz Kahramanlar", "Tek türkiye" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinin "kardeşlik kültürüne zarar verdiğini" savundu.


BDP lideri Selatttin Demirtaş, bu yapımlarda gerçek dışı anlatım ve düşmanlığa teşvik olduğunu öne sürdü.


Selahattin Demirtaş, 4 diziyi Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet etti.


Kendisi gibi şikayetçi vatandaşların RTÜK'e başvurmasını isteyen Demirtaş, bu dizileri seyredenlerin karşılarına çıkan ilk Kürt kökenli vatandaşa saldırabileceğini de iddia etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24