BDP 4 dizi için şikayette bulundu

T24- BDP lideri Selahattin Demirtaş, aralarında "Kurtlar Vadisi"nin de bulunduğu 4 televizyon dizisini Kürt karşıtlığı yapmakla suçladı. Demirtaş, sözkonusu dizeler için RTÜK’e şikayette bulundu.





BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TRT’de yayınlanan "Sakarya Fırat" dizisinin yanısıra, bazı özel kanallardaki "Ölümsüz Kahramanlar", "Tek türkiye" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinin "kardeşlik kültürüne zarar verdiğini" savundu.



BDP lideri Selatttin Demirtaş, bu yapımlarda gerçek dışı anlatım ve düşmanlığa teşvik olduğunu öne sürdü.



Selahattin Demirtaş, 4 diziyi Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet etti.



Kendisi gibi şikayetçi vatandaşların RTÜK'e başvurmasını isteyen Demirtaş, bu dizileri seyredenlerin karşılarına çıkan ilk Kürt kökenli vatandaşa saldırabileceğini de iddia etti.



