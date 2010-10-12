BDP 4 dizi için RTÜK'e gitti

T24 - RTÜK'e başvuran BDP, "Tek Türkiye" "Ölümsüz Kahramanlar" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerini şikayet ederek, yayıncı kanalların uyarılmasını istedi. BDP'ye göre bu diziler büyük bir ustalıkla toplumu ırkçılık ve şiddete özendiriyorlar.



RTÜK'e BDP adına eş genel başkan yardımcısı Şerafettin Halis başvurdu. RTÜK kanunundaki ilkeleri hatırlatan Halis, "Tek Türkiye" "Ölümsüz Kahramanlar" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinin RTÜk yönetmeliğine aykırılık taşıdığını öne sürdü. Bu dizilerde Kürt meselesinin sorunlu Kürtler tarafından yaratıldığı yönünde mesaj verildiğini savundu. Halis "toplumsal barışı zedeleyen bu dizileri yayınlayan kanallar etkili bir yaptırıma tabii tutulmalı" dedi.





