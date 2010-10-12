T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP 4 dizi için RTÜK'e gitti

BDP, 'Tek Türkiye', 'Ölümsüz Kahramanlar' ve 'Kurtlar Vadisi' dizilerini şikayet etti.

12 Ekim 2010 03:00

T24 - RTÜK'e başvuran BDP, "Tek Türkiye" "Ölümsüz Kahramanlar" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerini şikayet ederek, yayıncı kanalların uyarılmasını istedi. BDP'ye göre bu diziler büyük bir ustalıkla toplumu ırkçılık ve şiddete özendiriyorlar.

RTÜK'e BDP adına eş genel başkan yardımcısı Şerafettin Halis başvurdu. RTÜK kanunundaki ilkeleri hatırlatan Halis, "Tek Türkiye" "Ölümsüz Kahramanlar" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinin RTÜk yönetmeliğine aykırılık taşıdığını öne sürdü. Bu dizilerde Kürt meselesinin sorunlu Kürtler tarafından yaratıldığı yönünde mesaj verildiğini savundu. Halis "toplumsal barışı zedeleyen bu dizileri yayınlayan kanallar etkili bir yaptırıma tabii tutulmalı" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24