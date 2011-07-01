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BDP 29 milletvekiliyle grup kurdu

BDP, 29 milletvekili ile TBMM'de grup oluşturmak üzere başvuruda bulundu.

01 Temmuz 2011 03:00

 T24- BDP, 29 milletvekili ile TBMM'de grup oluşturmak üzere başvuruda bulundu.


BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'ın imzasını taşıyan 29 milletvekilinin isminin bulunduğu dilekçe, BDP Grup Müdürü Mehmet Ali Oral tarafından TBMM Genel Sekreterliğine sunuldu.
BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri Ahmet Türk (Mardin), Aysel Tuğluk (Van), Leyla Zana (Diyarbakır) ve Kemal Aktaş (Van), siyasi yasaklarının devam etmesi nedeniyle partiye üye olamıyor.


BDP'nin Grup Başkanlığını Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, grup başkanvekilliklerini ise Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Iğdır Milletvekili Pervin Buldan üstlenecek.


BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, bu görevi kongreye kadar sürdürecek.


Öte yandan, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerinden Şerafettin Elçi'nin Katılımcı Demokrasi Parti (KADEP), Levent Tüzel'in ise Emek Partisi'ne (EMEP) dönmesi bekleniyor. Elçi ve Tüzel'in, partilerine geçmesi ile TBMM'de temsil edilen parti sayısı 6'ya yükselecek.
BDP'nin grup oluşturmasıyla TBMM'de grubu bulanan partilerin sayısı ise AK Parti, CHP ve MHP'nin ardından 4'e çıktı.
Son duruma göre, TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle:
AK Parti 327
CHP 135
MHP 52
BDP 29
Bağımsız 7
Toplam 550

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