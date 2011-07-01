BDP 29 milletvekiliyle grup kurdu

T24- BDP, 29 milletvekili ile TBMM'de grup oluşturmak üzere başvuruda bulundu.





BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'ın imzasını taşıyan 29 milletvekilinin isminin bulunduğu dilekçe, BDP Grup Müdürü Mehmet Ali Oral tarafından TBMM Genel Sekreterliğine sunuldu.

BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri Ahmet Türk (Mardin), Aysel Tuğluk (Van), Leyla Zana (Diyarbakır) ve Kemal Aktaş (Van), siyasi yasaklarının devam etmesi nedeniyle partiye üye olamıyor.





BDP'nin Grup Başkanlığını Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, grup başkanvekilliklerini ise Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Iğdır Milletvekili Pervin Buldan üstlenecek.





BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, bu görevi kongreye kadar sürdürecek.





Öte yandan, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerinden Şerafettin Elçi'nin Katılımcı Demokrasi Parti (KADEP), Levent Tüzel'in ise Emek Partisi'ne (EMEP) dönmesi bekleniyor. Elçi ve Tüzel'in, partilerine geçmesi ile TBMM'de temsil edilen parti sayısı 6'ya yükselecek.

BDP'nin grup oluşturmasıyla TBMM'de grubu bulanan partilerin sayısı ise AK Parti, CHP ve MHP'nin ardından 4'e çıktı.

Son duruma göre, TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti 327

CHP 135

MHP 52

BDP 29

Bağımsız 7

Toplam 550

