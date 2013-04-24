BDP: 1915 olayları araştırılsın

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 1915 olaylarının araştırılması için komisyon kurulmasını istedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanvekili İdris Baluken ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı yıllarda meydana gelen tehcir olayı ve sonrasında yaşananlarla ilgili tartışmaların hala sürdüğü belirtildi.

Türkiye'nin bu yaşananları araştıracak gerekli adımları atmaktan uzun süre sakındığı savunularak, "Bu sakınma sonucu söz konusu yaşanmışlıkla ilgili tartışmalar da sürekli gündemde kalarak bir mutabakat sağlanamamış ve tüm taraflar gerçeklikleri açığa çıkarmak yerine acıları kendi politikalarına ve politik söylemlerine malzeme olarak kullanmışlardır. Tarihsel bir yüzleşme ve hakikatleri araştırma konusunda gerekli adımlar atılmadığı müddetçe bu acılar bu tarz kullanım alanı olarak kalmaya devam edecektir" denildi.