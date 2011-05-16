BDP, 12 PKK'lının cenazesini almak için sınıra gitti

T24- BDP'liler, 12 Mayıs gecesi Şırnak Uludere ilçesinde çatışmada öldürülen 12 PKK'lının cenazesini almak için sınıra gitti. 3 PKK' lının cenazesi ise Irak topraklarında olması nedeniyle henüz alınamadı.

12 Mayıs gecesi Şırnak Uludere ilçesine bağlı Ortaköy' de sınırın sıfır noktasında bulunan tepede çıkan çatışmada öldürülen ve cenazeleri çatışma bölgesinde bulunan 5 PKK'lıdan birinin cesedi çatışma bölgesine giden BDP' liler tarafından bulunup alınırken Ortaköy'de 4 cenazenin daha kaldığı belirtildi.14 Mayıs tarihinde ise yine Uludere ilçesinin Yemişli köyü Bilican tepesinde çıkan çatışmada öldürülen 3 PKK' lının cenazesi ise Irak topraklarında olması nedeniyle henüz alınamadı.Cenazeleri almak için sınırda bekleyen BDP'liler geceyi sınırın sıfır noktasında geçirirken cenazeleri bugün almaya çalışacakları belirtildi.Her iki operasyonda öldürülen toplam 12 PKK'lıdan 4' ünün cenazesi daha önce helikopterle Şırnak Devlet hastanesine getirilmişti.Cenazeler nedeniyle bölgede gerginlik sürüyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin birçok il ve ilçesinde kepenkler bugün açılmadı.Belediyeye ait halk otobüslerinin çalışmadığı görüldü.