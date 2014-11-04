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Spor

B.Dortmund ikinci tura çıkma, G.Saray iddiasını sürdürmek peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansını kaçırmak istemeyen Galatasaray maça büyük önem veriyor

04 Kasım 2014 17:43

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı konuk edecek olan Borussia Dortmund kazanması halinde ikinci turu garantileyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü grup maçları bu akşam başlıyor.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund D grubu mücadelesinde Galatasaray'ı Signal Iduna Park'ta konuk edecek. Borussia Dortmund - Galatasaray maçı Star TV'den canlı yayınlanacak.

Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren sarı-siyahlılar son beş maçını kaybedip puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17'nciliğe kadar geriledi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir tablo çizen Almanya ekibi 3 maç sonunda topladığı 9 puanla lider durumda. Dortmund bu akşam kazanması halinde tarihinde ikinci turu ilk kez bu kadar erken garantilemiş olacak.

Hafta sonunda Bayern Münih ile oynanan lig maçında sakatlanan savunmanın önemli ismi Mats Hummels üç hafta sahalardan uzak kalacak. Dolaysıyla sarı-kırmızılı takıma karşı da forma giyemeyecek.

 

G.Saray için kritik maç

 

Geride kalan 3 maçında 1 puan toplayan Galatasaray ise Almanya deplasmanında kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Arsenal'in Anderlecht'i yenmesi halinde, son iki maç öncesi ikinci tur şansı kalmayacak. En azından grup üçüncü olup yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansını kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip de maça büyük önem veriyor.

Çek hakem Pavel Kralovec'in yöneteceği Borussia Dortmund – Galatasaray mücadelesi 21:45'te başlayacak. Takımların maça şu muhtemel kadrolarla çıkması bekleniyor;

Borussia Dortmund: Weidenfeller – Piszczek, Subotic, Sokratis, Durm – S.Bender, İlkay Gündoğan – Mkhitaryan, Kagawa, Großkreutz – Immobile.

Galatasaray: Muslera – Sabri, Semih, Chedjou, Alex Telles – Felipe Melo, Selçuk İnan – Hamit Altıntop, Sneijder,– Umut, Burak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynanacak, program şöyle;

 

A grubu

21:45 Malmö - Atletico Madrid

21:45 Juventus - Olympiakos

 

B grubu

21:45 Basel - Ludogorets

21:45 Real Madrid-Liverpool

 

C grubu

19:00 Zenit - Bayer Leverkusen

21:45 Benfica - Monaco

 

D grubu

21:45 Borussia Dortmund - Galatasaray

21:45 Arsenal - Anderlecht

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