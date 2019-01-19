BDDK'dan Twitter'daki sahte reklam ilanlarına karşı bankalara uyarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Twitter’da bankaların adı kullanılarak verilen dolandırıcılık reklamlarıyla ilgili harekete geçti. "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı bankalara ileten BDDK, sosyal medya ve arama motoru şirketlerinin, platformunda yayınlanan reklamlardan sorumlu tutulmasını istiyor.

Evrensel'in webrazzi.com'dan dikkati çektiği habere göre, Twitter'daki sahte reklam ilanlarıyla ilgili BDDK harekete geçti. Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre, sosyal medya ve arama motoru şirketleriyle yapılan reklam sözleşmelerinde, bu mecralardan yapılan dolandırıcılık işlemlerinde sorumluluğu sosyal medya ve arama motoru şirketlerinin üstlenmesi isteniyor. BDDK özetle bankalara, “Sosyal medya şirketleri dolandırıcılığı engellemiyorsa, o mecralara reklam veremezsiniz” diye uyarısında bulundu.

Şu an için görüşe açılan bu yönetmelik taslağı ay sonunda son şeklini alıp yürürlüğe girecek.