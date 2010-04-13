BDDK'dan nakit çekimi yasağı yolda

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BDDK, kredi kartı borçlarındaki hızlı artışı ve milyonlarca kredi kartı müşterisinin takipte olması üzerine harekete geçti. BDDK, ödeme güçlüğü çeken kart müşterilerine yeni limit açılmasını ve nakit çekimi yasaklamayı öngören yeni bir düzenleme hazırlığı yaptı. Bunun için bir yönetmelik değişikliği hazırlayan BDDK, geçtiğimiz hafta Bankalar Birliği’ne görüş almak için taslağı gönderdi.



2 kısıtlama geliyor

Düzenleme taslağını üyelerine gönderen Bankalar Birliği ise, tüm üyelerin görüşü alındıktan sonra hazırladığı önerileri BDDK’ya bildirecek. Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, BDDK’nın yönetmelik değişikliği ile zordaki kart müşterilerine iki kısıtlama getirilmesi planlanıyor.



BDDK’nın buradaki çıkış noktası, bazı kredi kartı müşterilerinin sadece asgari düzeydeki yüzde 20’lik ödemeyi yapması. Böylece borç öteleniyor ama kalan bakiyeye faiz işlediği için borç büyüyor. Müşterinin riskinin daha da yükselmemesi amacıyla iki önlem düşünülüyor. İlk olarak bu tür kartların limiti kesinlikle arttırılmayacak.



Nakit çekimine engel



İkinci önlem olarak bu kartlarla nakit çekişi yasaklanacak, ancak mevcut limitle alışverişin devamı önlenmeyecek. Halen mevcut uygulamada bankalar aralık ayında limit arttırırken sadece son üç dönemde asgari ödeme yapılması ve toplam borcun yarısının karşılanmış olması şartına bakıyor. Yönetmelikte, kart limitini arttırma koşulu ağırlaştırılıyor. Ancak BDDK yetkililerine göre asıl çözüm, kişiye özel “tek limit” uygulanması. ”