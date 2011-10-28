-BDDK'dan mevduat bankası izni ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli, mevduat bankası kurulmasına izin verdi. BDDK'nın ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, kurucu ortaklar Audi s.a.l., Audi Saradar Group, Audi Saradar Private Bank s.a.l., Raymond W. Audi, (Raymond Audi), Samir N. Hanna, (Samir Hanna), Freddie C. Baz tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verildi.