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Ekonomi

BDDK'dan mevduat bankası izni ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 11:41

-BDDK'dan mevduat bankası izni ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli, mevduat bankası kurulmasına izin verdi. BDDK'nın ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, kurucu ortaklar Audi s.a.l., Audi Saradar Group, Audi Saradar Private Bank s.a.l., Raymond W. Audi, (Raymond Audi), Samir N. Hanna, (Samir Hanna), Freddie C. Baz  tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

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