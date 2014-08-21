BDDK'dan kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme

BDDK'nın bugün kamuoyuna duyurduğu "Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nda kredi kartlarıyla da ilgili yapılan yeni düzenlemeler yer alıyor.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, vatandaş, kredi kartını istediği zaman iptal ettirebilecek. Banka, kredi kartınızın borcu var, gerekçesiyle vatandaşın bu talebini reddedemeyecek. Vatandaş talebiyle iptal ettirilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde, banka yıllık üyelik ücreti alamayacak.

İşte BDDK taslağında yer alan kredi kartı düzenlemeleri:

Taslağın 11.maddesi ise kredi kartlarına ilişkin sınırlamalar getiriyor. Buna göre bankalar, müşterilerine yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Eğer banka, bir tüketicinin ücretsiz kredi kartı başvurusunu 'reddetmiş' ise; o kişiye 'yıllık üyelik ücreti olan' kredi kartı da veremeyecek.

Bankalar, ücretsiz kredi kartının limitini belirlerken; yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme kriterlerini aynen uygulamak zorunda olacak. Vatandaş isterse, üyelik ücreti alınan kredi kartını, ücret alınmayan kredi kartıyla değiştirebilecek. Banka bu talebi yerine getirmek zorunda olacak.

'Vatandaş, borcu olsa bile kredi kartını iptal edebilecek'

Taslağa göre vatandaş, kredi kartını istediği zaman iptal ettirebilecek. Banka, kredi kartınızın borcu var, gerekçesiyle vatandaşın bu talebini reddedemeyecek. Vatandaş talebiyle iptal ettirilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde, banka yıllık üyelik ücreti alamayacak.

'Sanal kredi kartına ücret yok'

- Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacak. Üyelik aidatı olan kredi kartına ait ek kart ücreti, asıl kart ücretinin yarısından fazla olamayacak.

- Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, tüketicinin kartı ilk kullanımını müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilecek.

'Kredi kartı 180 gün kullanılmaz ise...'

- Kesintisiz olarak, en az yüz seksen gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilecek. Bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti tahakkuk ettirilemeyecek.

- Tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son on iki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilecek. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için finansal tüketicilere icra takibi yapılamayacak. 12 ayın sonunda kredi kartı yıllık üyelik ücreti hala ödenmemiş ise banka ters kayıt yaparak kartı iptal edecek. Ancak banka, vatandaşa kredi kartı yıllık ücretini ödemesi için kredi veremeyecek.

'Hesap özetine, 2 çalıntı karta ücret yok'

- Bankalar kredi kartı hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı için ücret talep edemeyecek. Yine bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamayacak.