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Ekonomi

BDDK'dan kredi kartı taksit sınır güncellemesi

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında yönetmelik değişiklik taslağı ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında altı ay taksit sınırı

23 Kasım 2018 19:25

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında yönetmelik değişiklik taslağı ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında altı ay taksit sınırı dokuz aya çıkarılacak.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi şöyle değiştirildi:
“Elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.”
Bu kapsamda, Yönetmelik değişikliği ile kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay taksit uygulamasına devam edilmesi, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise altı ay olan taksit sınırının dokuz aya çıkarılması öngörüldü.

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