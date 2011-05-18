BDDK'dan kredi kartı kullanıcılarına uyarı

T24 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), vatandaşlar, ''kurumun internet adresinin 'www.bddk.org.tr' olduğu ve kurumun herhangi bir şekilde internet üzerinden veya telefonla kişisel bilgi veya kredi kartı bilgisi talep etmediği'' konusunda uyarıldı.



BDDK'nın ''İnternet Sitesi Aracılığı ile Yapılan Dolandırıcılık'' başlıklı yazılı açıklamasında, son günlerde internet siteleri aracılığı ile kişilerden kredi kartı ve kişisel bilgilerin, borç sorgulama, kredi kartı aidat geri ödeme vaadi, kişisel bilgilerin güncellenmesi gibi sebeplerle talep edildiği ve spam türü e-postalar aracılığıyla bağlantı adreslerinin yayıldığının görüldüğü kaydedildi.



Son olarak kurumun internet sitesinin, ''http://www.bankacilikduzenleme.com'' sayfası üzerinden taklit edilerek kişilerin kredi kartları ve kişisel bilgilerinin istenildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



''Kurumumuzun internet adresi 'www.bddk.org.tr' olup, Kurumumuz herhangi bir şekilde internet üzerinden veya telefonla kişisel bilgi veya kredi kartı bilgisi talep etmemektedir.



Konu ilgili olarak gerekli yasal girişimlerde bulunulması hususu saklı kalmak kaydıyla vatandaşlarımızın, muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından dolandırıcılığa dönük kart ve kişisel bilgi taleplerine itibar etmemesi gerekmektedir.''





