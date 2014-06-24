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BDDK 'dolandırıcılık uyarısı' yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan kredi masraf, komisyon iadesini sağlayacaklarını vadeden kişilere itibar etmeyin uyarısı geldi

24 Haziran 2014 01:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) vatandaşları telefonla aramak gibi bir eylemleri olmadığını belirterek, "bankacılık işlemlerinde kullandıkları kişisel nitelikli bilgileri talep etmediklerini" aktardı.

AA'da yer alan haber şöyle:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK), dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak kredi masraf, komisyon veya kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacaklarını vadeden kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kuruma ulaşan şikayet ve basın yayın organlarında yer alan haberlerden, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin banka müşterilerine çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşarak bankacılık ürünlerine ait masraf ve komisyonlar ile kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacakları vaadinde bulunduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Banka müşterilerinin kişisel bilgilerini temin eden kişilerin, haksız kazanç sağlayabilecekleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz tarafından vatandaşlarımız telefonla aranmamakta ve vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerinde kullandıkları kişisel nitelikli bilgiler hiçbir şekil ve surette talep edilmemektedir. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak kredi masraf, komisyon veya kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacaklarını vadeden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

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