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Ekonomi

BDDK'dan bildirim yükümlülüğü

BDDK, ortak ATM kullanımındaki mağduriyetlere karşı kullanan kişilere kesilecek komisyonu önceden bildirme yükümlülüğü getirildi.

14 Ekim 2009 03:00

BDDK, ortak ATM kullanımındaki mağduriyetlere karşı kullanan kişilere kesilecek komisyonu önceden bildirme yükümlülüğü getirildi.

Buna göre vatandaş, başka bir bankanın ATM'sinden işlem yaparken bakiye sormada ve para çekmede ne kadar komisyon alındığını görebilecek. Bankalar, kendi internet sayfalarından ATM'lerden yapılan işlemler karşılığı alınan ücret ve komisyon tutarlarını kolay ulaşılabilecek şekilde ilan etmek zorunda kalacak. Her bir müşterinin e-posta, SMS veya posta yoluyla bilgilendirilmesini de isteyen BDDK, bankalara, başka kurumlara ait bankomatları kullanan vatandaşı önceden uyaran yazılım geliştirme yükümlülüğü getirdi. İşlemin sonuçlandırılmasından önceki bir aşamada, ekranda bankanın ücret ve komisyon tutarıyla ilgili, 'Sayın? banka müşterisi, bankanız bakiye sorma işlemlerinden yüzde ?... komisyon ve ... TL'ye kadar ücret tahsil etmektedir.' şeklinde bir uyarı yazısı çıkacak. Müşteriler, işlemi iptal etme hakkına sahip olacak. Uyarılı ATM'ler bir ay içinde kullanıma açılacak.

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