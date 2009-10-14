BDDK'dan bildirim yükümlülüğü

BDDK, ortak ATM kullanımındaki mağduriyetlere karşı kullanan kişilere kesilecek komisyonu önceden bildirme yükümlülüğü getirildi.
Buna göre vatandaş, başka bir bankanın ATM'sinden işlem yaparken bakiye
sormada ve para çekmede ne kadar komisyon alındığını görebilecek.
Bankalar, kendi internet sayfalarından ATM'lerden yapılan işlemler
karşılığı alınan ücret ve komisyon tutarlarını kolay ulaşılabilecek
şekilde ilan etmek zorunda kalacak. Her bir müşterinin e-posta, SMS
veya posta yoluyla bilgilendirilmesini de isteyen BDDK, bankalara,
başka kurumlara ait bankomatları kullanan vatandaşı önceden uyaran
yazılım geliştirme yükümlülüğü getirdi. İşlemin sonuçlandırılmasından
önceki bir aşamada, ekranda bankanın ücret ve komisyon tutarıyla
ilgili, 'Sayın? banka müşterisi, bankanız bakiye sorma işlemlerinden
yüzde ?... komisyon ve ... TL'ye kadar ücret tahsil etmektedir.'
şeklinde bir uyarı yazısı çıkacak. Müşteriler, işlemi iptal etme
hakkına sahip olacak. Uyarılı ATM'ler bir ay içinde kullanıma açılacak.