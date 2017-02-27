BDDK'dan beklenen karar bankaları ne kadar etkiler?

Geçtiğimiz hafta cuma günü, Fitch Ratings'in not indirimi nedeniyle maliyet artışı baskısıyla karşılaşan bankaları rahatlatacak bir karar üzerine çalıştığını söyleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) alacağı olası kararların, bankacılık sistemine etkilerini Ak Yatırım analistleri değerlendirdi.

BusinessHT'de yer alan habere göre, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte "Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin risk ağırlığı yüzde 50'den sıfıra düşürülürse bankaların sermaye yeterliliği oranlarında 2016 bilançolarına göre ortalamada 50 ila 100 baz puan artış bekleriz" diyen Ak Yatırım analistleri, normal şartlarda Fitch not indirimiyle risk ağırlığının yüzde 50'den yüzde 100'e yükseleceğini ve bunun da sermaye yeterliliklerinde 80 ile 110 baz puan düşüşe neden olacağını hesaplıyor.

"JCR ve IIRA'ya geçmeye gerek kalmayabilir"

Analistler, Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyede not veren JCR ya da IIRA'nın da benzer şekilde negatif etkiyi elemine edebilecek bir seçenek olduğuna dikkat çekerken BDDK'dan böyle bir hamle gelmesi durumunda kredi derecelendirme kuruluşu değişikliğine de ihtiyaç olmayacağını belirtiyor.

Bankalar özelinde ise regülasyondan en yüksek faydayı görece düşük rasyoları olan Halkbank ve Yapı Kredi'nin görebileceği ifade ediliyor.

BDDK'dan ne bekleniyor?

BusinessHT’ye konuşan konuya yakın kaynaklar, not indirimi sonucunda kredi munzam karşılıklarının yüzde 50’den yüzde 100’e yükseltilerek sermaye yeterlilik oranlarının etkilenmemesi ve döviz cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan risk oranının artırılmaması için Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) BDDK'dan aldığı oluru takiben Basel’e yaptığı başvuru yaptığını söylemişti.

Başvurunun Basel tarafında da olumlu karşılandığını belirten kaynaklar, Basel'den cevabın beklendiği süreçte de BDDK’nın bankaların munzam karşılıkları artırmamaları için karar almak üzere olduğu ifade etti.